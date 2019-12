0 Facebook Marita Comi alla redazione di Quarto Grado: “Massimo sapeva tutto” Nella puntata di questa sera su Rete 4 la lettera integrale inviata alla trasmissione Cronaca 20 Dicembre 2019 12:55 Di redazione 2'

Non si placa la polemica tra Marita Comi ed il marito Massimo Bossetti. Come anticipato dalla redazione di Quarto Grado, Marita ha inviato una lettera alla trasmissione per fare chiarezza sulla scelta del nuovo team di legali. Marita Comi “svela i retroscena della nomina di un nuovo pool difensivo incaricato di svolgere indagini per riaprire il processo a Massimo Bossetti“. “È mio completo e assoluto diritto come moglie ma soprattutto come madre – scrive la moglie del muratore di Mapello – nominare a mio nome altri avvocati e consulenti che possano svolgere indagini difensive riguardo alla vicenda che ha drammaticamente colpito la nostra famiglia“.

Le parole di Marita avrebbero mandato su tutte le furie Bossetti che, attraverso due lettere scritte dal carcere, fa sapere di prendere le distanze dalla scelta della moglie e madre dei suoi figli.

“Non c’è mai stata da parte mia – si legge ancora nella lettera di Marita – l’intenzione di intralciare le indagini del pool difensivo che rappresenta mio marito, semplicemente era una mia necessità quella di sentire ulteriori pareri, da altri avvocati, dopo aver assistito impotente alle tre condanne che Massimo ha ricevuto“.

Sempre convinta dell’innocenza del marito si scaglia contro di lui: “Massimo, a differenza di quanto da lui stesso dichiarato, era a conoscenza e consapevole sin dal principio della mia collaborazione con nuovi avvocati e consulenti“.

