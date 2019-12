0 Facebook Elio Finocchiaro muore a qurant’anni in un incidente, tornava dalla cena di Natale Cronaca 20 Dicembre 2019 12:44 Di redazione 2'

Doveva essere una serata di festa e si è trasformata in una tragedia. Elio Finocchiaro, 40 anni, è morto in un incidente stradale a San Licandro, in provincia di Messina, mentre rientrava dalla festa di Natale con i colleghi.

Viaggiava a bordo del suo scooter, un Honda SH, quando nei pressi di piazza XXVI Aprile, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato contro un palo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima indossava il casco, che però deve essersi slacciato nello schianto, poiché è stato trovato dalla polizia municipale lontano dal corpo.

L’azienda, in cui lavorava il quarantenne, ha deciso di annullare la recita dell’asilo nido aziendale in segno di lutto. Intanto i colleghi con cui ha trascorso le ultime ore della sua vita, non riescono a credere a questa tragedia. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno condividendo sui social network. “Ieri sera doveva essere una serata di festa per festeggiare l’arrivo del Natale e invece così ti sei spento…come le nostre tante fiaccole che brillavano ieri sera verso il cielo…non ci sono parole solo sgomento e tristezza infinita…ecco come ti rendi conto che crescendo a Natale non vuoi regali ma solo che la gente che ti circonda stia bene…Buon viaggio Elio adesso brilla tra le stelle”.