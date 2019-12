0 Facebook Napoli solidale, oggi il pranzo di Natale per i poveri nel Duomo Eventi 20 Dicembre 2019 12:36 Di redazione 1'

Il Duomo di Napoli opsita oggi il consueto pranzo di Natale per i poveri. Dalle ore 12 all’interno della chiesa che custodisce le ampolle con il sangue di San Gennaro, il Cardinale Crescenzio Sepe presenzierà all’evento benefico.

Il pranzo in favore dei meno fortunati è organizzato dalla Fondazione Its Bact e dalla Caritas Diocesana di Napoli, diretta da Enzo Cozzolino. Ad accogliere i meno fortunato lo staff e gli studenti di Gastronomia Mediterranea della Fondazione Its Bact, della Caritas e dai giovani degli istituti scolastici Isabella D’Este, Ippolito Cavalcanti e Sannino-De Cillis.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook