Il Circo Nazionale Lidia Togni approda a Fuorigrotta (viale Giochi del Mediterraneo) dal 21 dicembre al 10 febbraio con il nuovo spettacolo “Felicità”, il quale, già solo dal titolo, lascia presagire tante piacevoli sorprese. All’interno del tendone itinerante, troveremo infatti diverse attrazioni, esclusive o già premiate, pronte a soddisfare il pubblico partenopeo.

Vinicio Togni Canestrelli, direttore artistico della produzione, nonché figlio della regina circense, ha allestito in esclusiva, per il pubblico partenopeo, performance innovative, proprio in vista delle prossime festività natalizie. «Il circo è come un veliero – dichiara Vinicio Togni – ogni parte muove il tutto ed è in armonia».

L’addestratore di fama internazionale, porterà a Napoli, il Re Leone bianco, uno numero con un gruppo di grandi felini, capeggiati da Pasha, il maestoso leone bianco. L’esibizione è stata premiata al Festival del Circo di Montecarlo con il clown di bronzo e al 18° Festival del circo d’Italia Città di Latina con i premi “Giulio Montico” e “Siac – Europa”.

Il carosello equestre, uno show composto da cavalli di diverse razze si propone inoltre di mettere in primo piano la stretta complicità, quasi simbiotica, tra uomo e animale.

Esclusivamente le date partenopee, il Circo Togni, ha portato in Italia il giocoliere brasiliano Rogerio Piva, l’incanto del “Magic Show” di Van Dènon e Nicole, le evoluzioni dei tessuti aerei del duo “Giorgia e Elena”, e direttamente dai varietà parigini, i celebri trasformisti del “Duo Milla”.

Presentato da Devis Pilch, ed arricchito dalle sfavillanti coreografie del corpo di ballo, nello show, non mancheranno le attrazioni più attese dai piccini. Los Ernesto’s, infatti, porteranno in scena il trenino della “Carica dei 101”, ispirato al celebre film di Walt Disney, con centinaia di esemplari a quattro zampe (Dalmata ed altre razze canine), che si esibiranno in sincrono.

Non mancheranno i funamboli “Murcia”, il globo d’acciaio del Team Adrenalina 1000, motociclisti provetti che compiono acrobazie in una piccola sfera d’acciaio, ad altissima velocità. A lasciare gli spettatori col fiato sospeso, saranno anche i “Diavoli Latini”, acrobati impegnati nella ruota della morte. Lelè e gli altri clowns di Lidia Togni, porteranno poi colore e allegria.

Uno spettacolo, quindi, quello del Circo Nazionale Lidia Togni, che si prefigge l’obiettivo di eseguire i vari numeri, nel pieno rispetto degli animali. Un tema scottante, su cui si è pronunciato anche Alan Valeriu, noto acrobata ed addestratore del Circo di Romina Orfei, in una lunga intervista rilasciata proprio qualche settimana fa proprio a VocediNapoli.it, tra le molteplici proteste degli animalisti ed il sostegno di altri suoi colleghi circensi.