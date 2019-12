0 Facebook Aversa piange la scomparsa di Ciro Francese, il dolore della moglie Cronaca 19 Dicembre 2019 18:09 Di redazione 1'

Comunità in lutto per la morte di Ciro Francese. L’uomo, deceduto all’età di 53 anni, era una persona molto conosciuta nella città di Aversa. Non si conoscono le cause del decesso.

I funerali di Ciro si sono tenuti nel pomeriggio di mercoledì nella parrocchia di S.Giovanni Battista a Savigano ad Aversa. In tantissimi si sono stretti al dolore che stanno vivendo i familiari. Messaggi di cordoglio e dolore affollano tutti i gruppi locali sui social.

Tra questi, c’è quello dell’associazione “Maria SS. Dell’Arco” di Aversa, che sulla sua pagina scrive:

“L’associazione di via Donizetti si stringe al dolore che colpito la famiglia Francese per la perdita del nostro caro amico.,fratello, papà, e socio fondatore Francese Ciro.. Sarai sempre nei nostri cuori cisiel….”.

Anche la moglie ha condiviso un messaggio in cui ha espresso tutto il suo dolore e la mancanza che sente: “Ti amo cuore mio, mi manchi“.