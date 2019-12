0 Facebook Lutto a Mugnano, addio alla prof Paola De Vita. Aveva solo 48 anni Mugnano 18 Dicembre 2019 16:25 Di redazione 2'

Mugnano è sconvolta per la prematura scomparsa di Paola De Vita, insegnante di appena 48 anni. Come riporta terranews.it, la docente, in servizio presso la Cirino-Illuminato, è morta stroncata nella notte da un male incurabile.

Una notizia terribile quella che stamattina i docenti hanno dovuto dare ai piccoli alunni della scuola media e che non potevano immaginare una cosa del genere. Malata da qualche tempo, si stava sottoponendo a cure che purtroppo non davano alcun esito positivo.

La scuola tutta con la dirigente scolastica è a lutto. Domani mattina i funerali.

Intanto, il comitato dei genitori ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio per l’insegnante:

Il Presidente del Comitato genitori delle Scuole di Mugnano Ambrosini Ciro esprime personalmente e da parte di tutti i genitori del nostro territorio il cordoglio e rivolve un saluto speciale alla Docente della scuola Illuminato – Cirino Paola De Vita, scomparsa prematuramente.

Non potrò MAI DIMENTICARE l’insegnamento che ha lasciato a mio FIGLIO. E’ stata sempre una professoressa MERAVIGLIOSA, con dei sani PRINCIPI, ogni volta che ci vedevamo avevate sempre il SORRISO sul VISO, anche nella sua malattia non ha mai lasciato i suoi allievi. Oggi mi permetto di chiamarla con lo stesso aggettivo che chiamava mio FIGLIO: “PICCOLO ANGELO”. A presto, spero che DIO gli riservi un posto SPECIALE in PARADISO, dove potrà anche li insegnare tante cose, come a faceva sulla terra con AMORE E PASSIONE……

Le parole del Preside

Mi hanno appena comunicato che la collega dell’Illuminato/Cirino,Paola De Vita,è volata in cielo. Una profonda commozione ed un dolore intenso per una donna coraggiosa, dignitosa, professionalmente ineccepibile, nonostante le sofferenze. Presente per alunni e docenti che le vorranno bene per sempre.Anni di condivisione e di impegno comuni per la scuola….Ti sia lieve la terra❤❤❤❤❤

