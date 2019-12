0 Facebook Tragedia a Bergamo, 22enne si sente male in palestra e perde la vita Cronaca 18 Dicembre 2019 16:17 Di redazione 1'

Si è sentita male lo scorso lunedì, poi il ricovero urgente in ospedale. Ma la battaglia per la vita di Chiara Roncalli non è durata più di 24 ore. La giovane 22enne di Bergamo è deceduta gettando nel dolore e lo sconforto l’intera comunità bergamasca.

Chiara, lunedì, era appena arrivata in palestra. Come sempre, la 22enne era pronta ad allenarsi. Ma un malore improvviso l’ha colpita facendola accasciare al suolo. Purtroppo l’epilogo della vicenda è stato tragico.

La giovane è deceduta presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Chiara era un’impiegata tecnica di Bonate Sopra e frequentava una palestra di Presezzo. Al momento del malore è scattato subito l’allarme.

Sul posto sono giunti i soccorsi. I sanitari del 118, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.