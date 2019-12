0 Facebook Il Casertano piange la scomparsa di Anna Romano, lascia due figli News 18 Dicembre 2019 18:00 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la provincia di Caserta. E’ morta Anna Romano, madre e moglie di 57 anni. Viveva a Teverola con la famiglia ma era originaria di Aversa. Purtroppo ha incontrato un triste destino.

Nella mattinata di mercoledì si sono tenuti i funerali presso la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista a Teverola. In tanti sono accorsi per porgere l’ultimo saluto ad Anna. Chi la conosceva la descrive come una madre presente e affettuosa e una moglie amorevole. Il marito Luigi e i figli Giuseppe e Maria hanno ricevuto l’abbraccio di tanti amici e parenti, che hanno provato a sostenerli in un momento così doloroso.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della signora Anna.