Santa Caterina a Chiaia, allarme per sospetto pacco bomba Cronaca 18 Dicembre 2019 18:19 Di Antonella Bianco

Allarme per sospetto pacco bomba in piazza santa Caterina a Chiaia, nel centro di Napoli. Il pacco è stato ritrovato su una panchina nei pressi degli uffici della I circoscrizione del Comune di Napoli. A pochi metri di distanza dal sospetto pacco bomba e’ in corso un evento di Confindustria.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri che ha delimitato e messo in sicurezza l’ intera area. Al momento il transito pedonale e’ interrotto. Si attende il nucleo artificieri dei carabinieri.