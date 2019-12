0 Facebook Daniela Raucci muore improvvisamente, il saluto del fratello e della sorella Cronaca 18 Dicembre 2019 17:44 Di redazione 1'

La comunità di Maddaloni ha subito una grave perdita, una giovane madre ha perso la vita a seguito di un malore. Si chiamava Daniela Raucci ed ha avuto un malore durante il battesimo del figlio più piccolo sabato scorso.

Aveva tre figli, era una donna allegra, sorridente e una madre premurosa. Una morte così improvvisa ha sconvolto familiari ed amici. Sono moltissimi i messaggi di dolore che stanno circolando sui social.

Tra i tanti pensieri, uno dei più commuoventi è sicuramente quello a firma del fratello e delle sorella, un saluto pieno d’amore. Si legge: “Io e Paola sentivamo il prezioso bisogno di condividere con il mondo, con la vita, che ci manchi in ogni istante. Istanti nei quali ci piacerebbe che la tua anima fosse insieme alla nostra, come lo è stato fino ad oggi, sorridendo, condividendo quell’amore che tutti meritano di vivere, ma che in pochi sanno provare. Te ne sei andata troppo presto, ma sei diventata un angelo….Ciao sorellina…..“.

Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti di condoglianze.