Dramma nel Casertano, schianto in motorino: Umberto Ercolani muore a 19 anni
Cronaca 18 Dicembre 2019

Ennesimo incidente sulle strada campane. Un giovane di 19 anni, Umberto Ercolani, è morto in un incidente stradale a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Lo schianto è avvenuto nel viale Carlo III, tratto di strada che conduce all’ingresso di Caserta sud, nella zona di Marcianise.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane viaggiava solo a bordo del suo Beverly nella notte di martedì, intorno alle 02, quando per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La notizia della morte di Umberto si è diffusa velocemente a San Nicola la Strada, in tanti conoscevano la giovane vittima.