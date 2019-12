0 Facebook Dramma nel Casertano, giovane madre muore dopo malore al battesimo del figlio Cronaca 18 Dicembre 2019 12:51 Di redazione 1'

Dramma a Maddaloni. Una giovane madre è deceduta dopo un malore avuto durante il battesimo del figlio più piccolo. Dopo la cerimonia si era sentita male ed era stata trasportata subito al pronto soccorso a Caserta.

La donna era stata ricoverata sabato scorso e purtroppo è deceduta qualche giorno dopo. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità di Maddaloni. La donna, 40 anni, si chiamava Daniela Raucci, aveva tre figli, di cui uno molto piccolo.

Era un impiegata delle Poste e aveva lavorato per molto tempo presso l’ufficio di via Napoli nel comune di Maddaloni. La sua scomparsa è stato un terribile dramma. In queste ore sono tantissimi i messaggi di dolore da parte di chi la conosceva e la ricorda come una madre premurosa e una donna gentile.