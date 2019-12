0 Facebook Fuorigrotta, cede conduttura idrica e si apre una voragine: scuola chiusa Il caso in via Jacopo De Gennaro Degrado cittadino 18 Dicembre 2019 12:53 Di redazione 1'

Questa volta non è stato il maltempo ma un guasto all’impianto idrico. È da questa mattina che i tecnici dell’Acqua bene comune (Abc) stanno operando per far rientrare l’emergenza scattata in via Jacopo de Gennaro.

Come riportato da Il Mattino, la strada del quartiere Fuorigrotta è stata vittima di questo disagio che ha causato una grande voragine. L’imprevisto ha comportato la chiusura di una scuola sita nei pressi del crollo stradale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale. In corso i dovuti accertamenti volti alla messa in sicurezza della strada. I tecnici stanno verificando il motivo del guasto ed entro stasera i lavori potrebbero anche essere già completati.