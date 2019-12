0 Facebook Concorsopoli a Sant’Anastasia, fingevano di essere coppia gay per sostituire i temi Sant'Anastasia 18 Dicembre 2019 07:47 Di redazione 1'

Non smette di sorprendere lo scandalo concorsi scoppiato a Sant’Anastasia. Come si legge su Il Mattino, l’ex segretario comunale Egizio Lombardi e l’imprenditore salernitano Alessandro Montuori, fingevano di essere una coppia gay per potersi nascondere in un camping dell’area pompeiana e sostituire materialmente gli elaborati dei partecipanti al concorso. A raccontare tutto è Paolo Iorio, altro elemento della banda.

Il sistema

Il candidato pagante veniva selezionato da Iorio su indicazione presunta del sindaco Lello Abete. Questo consegnava parte della somma alla prima prova che consisteva generalmente in quiz multipli. Ai prescelti veniva detto di annerire bene caselle a caso, poi ci avrebbe pensato loro.

Dopo i quiz, la prova scritta e l’orale. Al candidato erano fornite sei tracce che avrebbe dovuto sviluppare e salvare su una pen-drive. La pennetta andava dritta nelle mani di Lombardi. Il candidato passava poi a copiare le tracce sui fogli protocollo forniti da Iorio.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook