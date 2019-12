0 Facebook Incidente sul lavoro nel Casetano, operaio muore dopo volo di 10 metri Cronaca 17 Dicembre 2019 16:58 Di redazione 1'

Ennesima morte bianca. Un incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle ore 12.00 di questo martedì a Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia. Un operaio ha perso la vita a seguito di un volo di 10 metri.

La vittima, un uomo di 54 anni originario della provincia di Caserta, è caduto nell’area del cantiere. Trasportato subito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l’uomo potrebbe essere volato giù mentre stava facendo dei lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento. Restano da chiarire le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità. La vittima lavorava per una ditta della provincia di Benevento ed aveva un regolare contratto.