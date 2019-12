0 Facebook Cena finisce male in provincia, un morto e trenta persone colpite da un malore Cronaca 17 Dicembre 2019 17:29 Di redazione 1'

Tremendo bilancio quello di una cena avvenuta a Ripi, in provincia di Frosinone. Una persona è morta e gli altri trenta commensali si sono sentiti mali. E’ avvenuto dopo che tutti avevano consumato il pasto, a evento praticamente concluso.

Era un ricevimento di 400 persone, l’epilogo è stato tragico per una di queste. La vittima era un uomo anziano di 89 anni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, bisognerà capire se la morte del signore sia collegata in qualche modo agli alimenti consumati durante la cena. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia, i risultati dell’esame chiariranno le cause del decesso.

Intanto, le trenta persone che hanno accusato i malori, non hanno sporto denuncia.