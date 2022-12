0 Facebook ‘Apologia’ di Cutolo negli Usa, gli americani conoscono Napoli ‘grazie’ a lui: “Un grande con San Gennaro e Maradona” News 12 Dicembre 2022 17:50 Di redazione 2'

Sono italiano di padre palermitano e mamma napoletana. Ogni anno vado negli Usa per lavoro, essendo un commerciante di prodotti italiani importati in America. Qualche giorno fa ero a cena in un ristorante americano con colleghi che vivono negli Stati Uniti e parlavamo di calcio e del momento d’oro del Napoli.

Ad un certo punto un signore statunitense, seduto a un tavolo di fianco al nostro, si gira verso di noi ed esclama: ‘Napolitani?‘. Un mio collega risponde ‘yes napoletani‘ e l’altro dice: ‘Good san Gennaro good Mradona and great Raffaele Cutolo‘.

Chiedo ai miei colleghi, ‘Ho capito bene? Hanno detto Cutolo?‘. Si, hanno detto ‘grande Raffele Cutolo‘. Con stupore chiedo al mio collega di chiedere se loro sanno chi è Raffaele Cutolo. Il mio collega gli fa la domanda e loro rispondo: ‘Respect for Raffaele Cutolo true man of honor in the world‘.

La cosa che il camorrista Raffaele Cutolo venga associata a Napoli ai pari di San Gennaro e Maradona mi ha fatto restare senza parole. A Napoli esiste la camorra ma la città non è solo criminalità organizzata.

di Giuseppe Vitrano