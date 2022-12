0 Facebook Luca D’Alessio risponde alla critiche dopo l’ammissione a Sanremo: “Non sanno a cosa attaccarsi” Spettacolo 12 Dicembre 2022 17:30 Di redazione 1'

Luca D’Alessio, alias LDA, come noto, sarà uno dei partecipanti della prossima edizione di Sanremo. Non sono mancate però le critiche nei confronti dell’artista imputandogli la sua presenza solo perché è il figlio di Gigi D’Alessio.

Luca D’Alessio ha voluto rispondere a chi criticava la sua presenza alla prossima edizione di Sanremo. E’ infatti virale un video sui social che ritrae LDA replicare ai vari haters: “Sono ufficialmente a Sanremo e ringrazio tutti. C’è gente che parla, ma a me non interessa. Quando non hanno nulla da criticare sulla musica devono per forza sindacare altro“.

Luca ha poi aggiunto: “Le persone non sanno a cosa attaccarsi.Vi do un consiglio: ci saranno sempre gli invidiosi, voi fottetevene. L’importante è sentirsi bene con se stessi“.

IL VIDEO SUI SOCIAL