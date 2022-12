0 Facebook Dramma a Napoli, uomo si lancia dal balcone della sua abitazione Cronaca 10 Dicembre 2022 14:08 Di redazione 1'

Dramma a Napoli, nella tarda mattinata di oggi, sabato 10 dicembre, un uomo si sarebbe lanciato dal balcone della sua abitazione.

Siamo in via Servio Tullio, nel quartiere di Soccavo a Napoli: come riportato dalla pagina social ‘Amici di Via dell’Epomeo e Soccavo‘, un uomo si sarebbe buttato giù dal balcone della sua abitazione.

Al momento non si conosce l’identità dell’uomo, ne le sue condizioni di salute. Seguiranno aggiornamenti.