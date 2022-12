0 Facebook Dramma a Napoli, si suicida lanciandosi dalla finestra di casa: la moglie non è riuscita a fermarlo in tempo Cronaca 10 Dicembre 2022 15:12 Di redazione 1'

Dramma in tarda mattinata a Napoli, un uomo si è suicidato lanciandosi dalla finestra della sua abitazione, al secondo piano di un palazzo.

Si lancia dalla finestra del suo appartamento: uomo si suicida a Napoli

Siamo in via Servio Tullio, nel quartiere di Soccavo, a pochi passi da via dell’Epomeo: un uomo – di cui non si conoscono le generalità – si è lanciato dal secondo piano di una palazzina. Da chiarire le motivazioni che l’abbiano spinto al gesto estremo.

La moglie non è riuscita a fermarlo in tempo

Come raccolto dai colleghi de ‘Il Mattino‘, la moglie presente in casa, non ha avuto il tempo di fermare l’uomo. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di salvare la vittima. Sul posto le forze dell’ordine.