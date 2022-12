0 Facebook Sgomento in Campania, colta da malore mentre è in cucina: addio a Rosemary, lascia due figli piccoli Cronaca 10 Dicembre 2022 18:49 Di redazione 1'

Sgomento in Campania, una giovane madre – Rosemary Romano – ha accusato un improvviso malore ed è purtroppo deceduta. A riportare la notizia è Paese News.

Colta da malore mentre è in cucina: addio a Rosemary

Siamo in provincia di Caserta, a Pratella. Rosemary era in casa con i figlioletti e il marito. Si trovava in cucina quando è stata stroncata probabilmente da un infarto.

Lascia marito e due figli piccoli

La donna era una nota imprenditrice in paese, nipote dell’ex sindaco Romualdo Cacciola. Lacrime e dolore per l’intera comunità. Rosemary lascia il marito e i figli piccoli.