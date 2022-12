0 Facebook Napoli, indossano finte pettorine dei carabinieri e con la scusa della perquisizione gli svaligiano la casa Cronaca 10 Dicembre 2022 19:56 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto a Napoli: indossando finte pettorine dei carabinieri, effettuano una rapina con la scusa di una perquisizione e portano la vittima in zona cimitero di Poggioreale.

Indossano finte pettorine dei carabinieri e lo rapinano

Incredibile quanto accaduto a Napoli nella notte del 9 dicembre. Dei malviventi avrebbero indossato delle finte pettorine dei carabinieri, con la scusa di una perquisizione avrebbero rapinato la vittima, infine, non contenti, l’avrebbero trasportata in zona cimitero di Poggioreale, lasciandolo poi per strada.

L’hanno fatto salire in auto e poi lasciato per strada

La vittima, convinta di essere accompagnata in caserma, è salita a bordo di un’auto senza accorgersi che non si trattavano di veri carabinieri.