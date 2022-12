0 Facebook Proposta di lavoro indecente a Napoli: 12 ore di lavoro per 4 giorni a settimana per 350 euro al mese Cronaca 10 Dicembre 2022 11:19 Di redazione 1'

“Non c’è voglia di lavorare“, quante volte avete sentito questa frase? Il problema è sempre lo stesso: tante ore di lavoro, stipendio minimo. Sotto questa triste e falsa riga, è’ virale un annuncio d’impiego a Napoli.

Proposta di lavoro indecente a Napoli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – su segnalazione di un utente – ha pubblicato sui suoi canali social un’indegna proposta di lavoro a San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli. Si offre impiego come ‘ badante‘ per ‘12 ore’ – dalle 20 alle 8 del mattino successivo – ‘4 giorni‘ a settimana’ – per uno stipendio da 350 euro al mese.

La denuncia al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

L’utente che ha denunciato la proposta di lavoro indecente si è rivolto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli dicendo: “Questa storia deve finire! La gente deve cambiare mentalità! Non è possibile ragionare in questo modo quando si parla di lavoro. Se si offre lavoro, bisogna pagare adeguatamente“.

IL POST SUI SOCIAL