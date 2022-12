0 Facebook Il noto streamer napoletano Fabrizio Cerrone minacciato di morte in diretta: “Ti sparo in faccia” Cronaca 10 Dicembre 2022 11:48 Di redazione 1'

Minacce di morte mentre è in diretta. A dir poco vergognoso quanto accaduto al noto streamer e youtuber napoletano Fabrizio Cerrone mentre era in live su Twitch.

Noto streamer napoletano minacciato di morte in diretta

Mentre Fabrizio Cerrone era in live su Twitch, alcuni ragazzi hanno iniziato a prenderlo di mira con insulti e offese. Da queste, poi, si è passato alle minacce di morte. Uno dei ragazzi si è avvicinato allo streamer napoletano intimandolo con: “La birra te la spacco in testa, ora ti dico una cosa ti sparo in faccia“.

I commenti sotto il video

Moltissimi i commenti sotto la clip ormai virale su Tik Tok: “Questa è la vera Napoli“, “Siamo alla frutta, è follia pura“, “Che schifosi sta gente” e tanti altri post di sdegno nei confronti degli aggressori.

IL VIDEO SUI SOCIAL