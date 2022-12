0 Facebook Non solo cravatte. Presentato il francobollo dedicato alla storica azienda Marinella News 10 Dicembre 2022 17:44 Di Juanuaria Piromallo 2'

“Simbolo dell’eleganza di Napoli e del Made in Italy a livello globale”. Con Alessandro sono alla quarta generazione.

Un’altra stella brilla nella costellazione Marinella. Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo dedicato all’azienda di E. Marinella, categoria “Eccellenze del sistema produttivo ed economico”. Cioè il top del top. In edizione limitata, già un oggetto cult per i collezionisti.

Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e diffuso da Poste Italiane è stato presentato nel corso di una cerimonia dedicata all’emissione, con annullo filatelico, a cui hanno partecipato autorità e i padroni di casa. Maurizio e Alessandro Marinella, padre e figlio, solidità e senso della visione, fiuto e talento. E un futuro da riempire con nuovi concept: la griffe Marinella ( glocal, che da local si fa global) declinata in sciarpe, foulard, scarfette, turbanti, pullover, mocassini, occhiali, borse, borsette, borsoni, gemelli, oggetti di design/arredamento con l’iconografica stampa delle cravatte. E molto di piu’. E in cantiere l’apertura di Casa Marinella per ospitare i clienti piú esclusivi da ogni dove. Padre e figlio, entrambi cresciuti nel negozio di Piazza Vittoria fondato da Eugenio (bisnonno di Alessandro) un secolo fa. Il negozio, tutto in elegante boiserie inglese, è ancora li’. Un tempio. Dove futuro e tradizione camminano a braccetto.“Dal 1914 Marinella è un simbolo di eleganza e un’eccellenza di Napoli e del Made in Italy. Un’azienda alla quarta generazione che ha puntato su qualità e grandi capacità artigianali, affermandosi a livello globale” ha commentato il ministro Adolfo Urso. Il francobollo raffigura una cravatta in seta realizzata dall’azienda con uno dei caratteristici disegni, icone di stile e di eleganza, indossate da capi di Stato e di Governo, registi e attori, sportivi e teste coronate.