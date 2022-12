0 Facebook Pia compie 10 anni, com’è cresciuta la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli News 7 Dicembre 2022 15:59 Di redazione 2'

La figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico ha compiuto 10 anni, per l’occasione i genitori le hanno organizzato una festa con tanto di torta a tema. La bambina è cresciuta moltissimo e le sue immagini hanno sorpreso non poco i followers della show girl e del calciatore.

Com’è cresciuta Pia Balotelli

“Come è bella”, “Un perfetto mix tra padre e madre”, “Meravigliosa”, questi e tanti altri i commenti comparsi sotto al post di Raffaella Fico con il quale augurava buon compleanno alla bambina. La piccola, inoltre, ha partecipato anche all’ultima puntata del Peppy Night, dove è stato ospite il padre Mario Balotelli. La bambina è salita sul paco assieme al papà e si è divertita a scherzare con lui e con il padrone di casa, Peppe Iodice.

La festa di compleanno di Pia Balotelli è stata un grande successo, la bambina si è goduta una giornata in compagnia di entrambi i genitori, cosa che non accade sempre. Sebbene siano ormai in buoni rapporti, Raffaella Fico e Mario Balotelli vivono in due città diverse, dunque Pia non può stare spesso con tutti e due assieme. Il compleanno, però, è sicuramente un’occasione speciale e la bimba era al settimo cielo.

Il post di Raffaella Fico