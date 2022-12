0 Facebook Uccide e fa a pezzi la figlia di 11 mesi, l’assurda follia del padre: arrestato Cronaca 6 Dicembre 2022 16:53 Di redazione 2'

Immane tragedia avvenuta nello stato del Connecticut, in America. Uccide e fa a pezzi la figlia di 11 mesi: l’assurda follia omicida di Christopher Francisquini.

Uccide la figlia di 11 mesi e poi la fa a pezzi: arrestato Christopher Francisquini

Il corpicino della piccola – Camilla – è stato trovato a casa del padre, smembrato, con segni di strangolamento e coltellate lo scorso 18 novembre. Dopo una lunga caccia all’uomo Francisquini è stato arrestato dalla polizia mentre era alla fermata dell’autobus nonostante si fosse camuffato.

Il 31enne, dopo il gesto assurdo, aveva litigato con la moglie – non conscia della morte della piccola Camilla – poi ha iniziato la sua fuga distruggendo il telefonino e il Gps alla caviglia ordinato dal tribunale per la libertà vigilata, era ai domiciliari per una condanna del 2012.

“Nulla allevierà mai il dolore”

La polizia, dopo l’arresto dell’omicida ha dichiarato: “Niente può alleviare il dolore che la famiglia sta provando a causa di questa tragica perdita di una bambina che gli è stato tolto troppo presto, ma speriamo che possano respirare meglio sapendo che questo violento criminale è stato preso in custodia e non è più in libertà”

IL VIDEO DELL’ARRESTO