0 Facebook Stefano De Martino, la confessione che spiazza: “Sono un privilegiato, Santi me lo chiede sempre” Spettacolo 6 Dicembre 2022 13:19 Di redazione 2'

Stefano De Martino, in tv con il Bar Stella, si lascia andare a confessioni che riguardano la sua vita privata. Intervistato da Tv, sorrisi e canzoni, il conduttore napoletano ha fatto diverse dichiarazioni in merito al suo ruolo in televisione.

Il settimanale, che gli ha dedicato la copertina dell’ultimo numero in edicola, ha intervistato l’ex ballerino e oggi conduttore. Un momento bellissimo per De Martino che non solo è tornato in tv con i programmi di Rai Due, ma vedremo al teatro questa primavera con un suoi Quasi man show. Anche la vita privata va a gonfie vele infatti è ritornato con la moglie, Belen Rodriguez, e ha ricomposto la famiglia così desiderava tanto fare.

“Sono stato schiavo del mio entusiasmo, quando lo perdo devo trovare il modo per riaccenderlo”, ha confessato quando ha capito che il ballo non era più il suo mondo. “Maria all’inizio mi disse: ‘Sii te stesso’: è la cosa più difficile da fare in televisione, si fa fatica soprattutto all’inizio, ma oggi se mi guardo e mi ascolto in tv, mi riconosco”. E’ da circa un anno che ha poi riallacciato il rapporto con la moglie, Belen Rodriguez. I due hanno insieme un figlio: l’amato Santiago e Stefano dice: “Predilige i “giochi fisici”: corse, salti sul letto e lotte”. Sui difetti: “Ragiono per compartimenti stagni ed è una cosa che di me non sopporto”, ha confidato. E della sua famiglia? “Mi sento un privilegiato e sono un uomo felice”.