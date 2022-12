0 Facebook Violenza in Campania, aggredito a suon di martellate: c’è una ragazza di mezzo Cronaca 6 Dicembre 2022 13:15 Di redazione 1'

Ancora violenza in Campania. Un 20enne è stato aggredito brutalmente da un coetaneo – non ancora maggiorenne – a suon di martellate. Futili i motivi alla base di quanto accaduto, s’ipotizza che potrebbe esserci di mezzo una ragazza.

Aggredito a suon di martellate, di mezzo c’è una ragazza

Come raccontano i colleghi de ‘Il Mattino‘, a Baronissi, nel Salernitano, intorno alle 15 si sarebbe verificato l’assurdo episodio. L’aggressore è stato prontamente fermato dai carabinieri, la vittima invece ha riportato ferite non gravi, anche se è sotto osservazione all’ospedale Ruggi d’Aragona.

Il commento del sindaco

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha così commentato l’episodio di violenza: “Vicinanza e affetto al nostro giovane concittadino, ferito da un coetaneo a martellate in testa per fortuna senza gravi conseguenze. Non c’è più alcun limite”