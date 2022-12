0 Facebook Agguato a Pozzuoli, colpiti un 17enne e un 19enne: la foto dei soccorsi Cronaca 6 Dicembre 2022 07:55 Di redazione 2'

Nella serata di lunedì un duplice agguato è avvenuto a Pozzuoli, in via Reginelle, tra Licola e Monterusciello. A essere colpiti sono stati due giovanissimi, un ragazzo di 19 anni e uno di 17. Il più giovane pare che sia in gravi condizioni.

Agguato a Pozzuoli, la foto dei soccorsi

I killer sarebbero entrati in azione mentre i due ragazzi stavano comprando le sigarette. Sull’agguato indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Intanto la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate ha pubblicato un’immagine dei soccorsi, spiegando come l’intervento del 118 sia stato celere e probabilmente salvifico.

“Agguato a Monteruscello! Le ambulanze di Pozzuoli e Varcaturo ci sono!

Sono le ore 19:50 quando la postazione 118 di Varcaturo, unitamente a quella di pozzuoli, vengono allertate per persone attinte da arma da fuoco a via Reginelle 91 a Monteruscello (Pozzuoli) . Il primo paziente viene caricato dal mezzo Pozzuoli, il secondo paziente (in foto) verra trasportato dalla postazione Varcaturo al Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli.

I nostri complimenti alla Croce Italia Area Flegrea ed alla INTERSECURITY !

Equipaggio 118 Varcaturo INTERSECURITY:

Infermiere: Enzo Chiaese

Autista soccorritore: Saro Tambaro

Dalle prime ricostruzioni entrambe le vittime sono state attinte da arma da fuoco da sconosciuti a volto coperto mentre stavano comprando le sigarette, naturalmente non conosciamo le dinamiche ,quello che ci interessa è che i 2 giovani (uno di 19 anni e l’altro di 17 anni) siano stati trasportati vivi in ospedale e che il 118 della Asl Napoli 2 Nord non si è fatto trovare impreparato!

Bravi ragazzi”.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate