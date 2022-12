0 Facebook Gli spari mentre compravano le sigarette, 19enne colpito al torace: è grave Cronaca 5 Dicembre 2022 21:27 Di redazione 1'

Poco fa a via Reginelle (Pozzuoli, tra Licola e Monterucello) un 21enne e un 17enne sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco. Ancora non siamo in grado di fornire indicazioni circa le condizioni delle vittime che sono state trasferite in ospedale.

Attività tuttora in corso. Indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Secondo quanto riportato da Internapoli i killer avrebbero agito mentre le vittime erano ferme in strada a comprare le sigarette. Sul posto anche i soccorsi.

Fanpage ha scritto e pubblicato che il ragazzo più giovane è ricoverato in ospedale ed è in gravi condizioni di salute: è stato colpito al torace. Per ora sono entrambi vivi. Si trovano al nosocomio Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.