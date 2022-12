0 Facebook Vermi nei bastoncini, la mamma se ne accorge in tempo: “Li stavo dando a mia figlia di 2 anni” Cronaca 5 Dicembre 2022 07:54 Di redazione 2'

Una scesa assurda è quella condivisa da questa mamma: una disavventura a cena. Stava dando alla figlia di 2 anni dei bastoncini surgelati, quelli che tutti i bambini adorano mangiare, ma all’interno del cibo ha trovato un verme.

Ha raccontato tutto sui social. “Ho trovato un verme nel pesce”, ha raccontato con un video social. Stava spezzettando il cibo quando ha fatto la terribile scoperta: “Ho scoperto il verme quando ho aperto il bastoncino per mia figlia di due anni. L’ho tagliato e l’ho aperto, e ho visto sporgere la cosa verde raggomitolata all’interno del pesce. L’ho tirato usando una forchetta. Mi ha disgustato. Ho persino perso l’appetito”, ha raccontato.

Il verme si trovava, come riporta Leggo, in una marca di bastoncini Birds Eye, colosso americano che distribuisce in tutto il mondo. “Ero anche scioccata perché mi fidavo di “Birds Eye”. Abbiamo adorato i bastoncini di pesce di Birds Eye, ma non compreremo più questo prodotto”. La compagnia, contattata dalla donna, non ha risposto: “Tutto quello che posso dire è che, anche se pensi che un prodotto sia buono, è meglio ricontrollare tutto. Potrebbero aver perso un parassita o un verme, ma trovarlo nel cibo non è molto piacevole da vedere, soprattutto se stai per servirlo ai tuoi figli”.