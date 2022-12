0 Facebook Spari fuori scuola a Scampia dopo una lite: gli studenti scappano Cronaca 5 Dicembre 2022 10:12 Di redazione 1'

Attimi di paura questa mattina a Scampia, all’esterno dell’istituto scolastico I.S.I.S. “Melissa Bassi”. Poco prima del suono della campanella sono stati esplosi alcuni colpi all’esterno dell’edificio, rivolti verso uno studente.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, pare che si tratti di colpi di una pistola a salve. Alla base del fatto increscioso c’è una lite avvenuta tra studenti, per futili motivi. Nonostante ciò c’è stato un “fuggi fuggi” generale tra gli studenti che, sentendo gli spari, sono scappati via in preda al panico.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato del vicino commissariato di zona. I poliziotti intervenuti hanno avviato le indagini e rilievi per ricostruire la vicenda. Non è escluso l’utilizzo delle telecamere in zona per verificare l’accaduto.