Tragedia a colazione: uomo mangia un cornetto e soffoca, muore poco dopo in ospedale

Stava facendo colazione quando un pezzo di cornetto gli è andato di traverso provocando il soffocamento. Nonostante le manovre di rianimazione del personale del 118 l’uomo è morto in ospedale, dove era stato condotto dopo le prime manovre di soccorso.

La vittima, l’88enne Raffaele Caracciolo, non ce l’ha fatta. E’ moro nell’ospedale di Foggia dove era stato condotto. L’incidente è avvenuto domenica mattina in Corso Giannone, a Foggia, dove, dopo l’allarme lanciato da un passante, un’ambulanza è intervenuta. I soccorritori hanno subito praticato sul paziente la Manovra di Heimlich da sdraiato e poi subito provato con l’aspirazione dei residui per liberare le vie aeree, ma purtroppo il pezzo di cornetto aveva provocato l’arresto cardiaco.

I rianimatori hanno provato il tutto per tutto con un massaggio cardiaco durato diverse ore, finché il cuore dell’uomo è tornato a battere per poi andare in ospedale in codice rosso. Le condizioni però erano troppo gravi e l’anziano è deceduto poche ore dopo l’arrivo in ospedale.