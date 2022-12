0 Facebook Sofia Loren come sta? Preoccupazione per la diva: “E’ sparita dalle scene” Spettacolo 5 Dicembre 2022 16:50 Di redazione 2'

Sofia Loren è tra le attrici più apprezzate di sempre, riconosciuta per la sue bellezza e per la sua bravura. Ha vinto il suo primo premio Oscar nel 1960 con il film “La ciociara” e poi nel 1991 arriva la seconda premiazione. Oggi l’attrice di origine puteolana non si fa più vedere, è completamente scomparsa dalle scene e i fan sono molto preoccupati per questo. Cosa le sta accadendo?

Come sta Sofia Loren

Oggi l’attrice, 88 anni, non si fa vedere più in giro né sulle scene. Secondo i ben informati nel mondo del gossip, come riportano i quotidiani nazionali, vivrebbe in Svizzera, a Ginevra, e spesso tornerebbe in Italia, a Roma. Non appare in eventi pubblici da tempo per questo i fan si chiedono come sta. In una delle più recenti intervista, rilasciate all’American Association of Retired Persons, ha parlato del fatto che oggi non le interessa più apparire e che ha capito che la felicità risiede nelle piccole cose. La diva ha anche svelato il segreto della sua lunga vita: alla base ci sarebbe una dieta sena, un’alimentazione fatta di verdure, ma dove non manca il suo pasto preferito ovvero la pasta.

Cosa fa oggi Sofia Loren

Oggi Sofia Loren, lontana dalle scene televisive. Dopo un periodo di lontananza dal cinema è tornata al cinema con il film Nine di Robert Marshall nel 2010. Il suo ultimo film è La vita davanti a sé (2020), nel quale è protagonista ed è diretta dal figlio Edoardo Ponti. Oltre il cinema la Loren ha aperto una catena di ristoranti con due punti di ristoro: uno a Milano e l’altro a Firenze.