Ciclista travolto sulla Domiziana, il corpo smembrato dopo l'urto sul guardrail: "Ha perso anche la testa" Cronaca 5 Dicembre 2022 16:27 Di redazione 1'

Era sulla strada statale Domiziana a bordo della sua bicicletta. All’improvviso, all’altezza di Ischitella (Castel Volturno, nel Casertano), un’automobile l’ha tamponato causando un incidente. La vittima è stata sbalzata contro il guardrail.

L’impatto con le lamiere della barriera che delimita la carreggiata ha causato lo smembramento del corpo. Addirittura, l’uomo, è stato decapitato. Uno scenario orribile quello che si è mostrato davanti agli altri automobilisti e ai soccorsi.

Questi ultimi, allarmati dal conducente coinvolto nel sinistro, non hanno potuto fare nulla. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dei fatti.