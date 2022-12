0 Facebook Cena di Natale in famiglia ma la nonna chiede di pagare ai parenti: “Le cose si devono guadagnare” News 5 Dicembre 2022 16:22 Di redazione 2'

E’ diventata virale la proposta di una nonna che ha deciso di far pagare ‘il biglietto d’ingresso’ ai suoi parenti per la cena di Natale. Nonna Caroline ha dei piani ben precisi per le festività e li ha resi noti sui social.

Nonna fa pagare la quota per la cena di Natale ai familiari

La nonna, una donna di 63 anni, farà pagare ai suoi parenti la quota di partecipazione al cenone di Natale, anche ai bambini. Il prezzo per gli adulti è di 18 dollari, mentre per i nipoti dai 9 ai 12 anni è di 6 dollari, 3 dollari per i bambini più piccoli di 3 anni. Il motivo? Nonna Caroline crede che si debba imparare da subito che le cose vanno guadagnate.

La sua è diventata ormai una vera e propria tradizione di Natale: “Alcune persone potrebbero pensare che non sia corretto far pagare la mia famiglia per mangiare a Natale, ma secondo me è un’importante lezione di vita. Ai nipoti più grandi , ad esempio, piace aiutarmi ed è giusto che capiscano che le cose si devono guadagnare. Secondo me è importante che ognuno capisca che anche se siamo una famiglia, il cibo non lo può offrire solo chi cucina“. La proposta ha ricevuto molte critiche da parte di chi non ritiene giusto invitare le persone a casa propria, soprattutto dei parenti, e far pagare una quota. Non è mancato chi invece ha accolto con ammirazione l’idea della nonnina e si è complimentato per tanta determinazione.