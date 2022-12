0 Facebook Sabato sera a casa di Belen, balli e bambini scatenati: “Ma non si dà alla bambina” Spettacolo 4 Dicembre 2022 17:04 Di redazione 1'

Sabato sera scatenato a casa di Belen Rodriguez. Per la partita dell’Argentina ai mondiali la conduttrice organizza una cena con famiglia e amici. Non mancano la sorella, Cecilia Rodriguez con il quasi marito Ignazio Moser, il marito Stefano De Martino, i genitori e altri amici di famiglia.

Al piccolo party serale ci sono anche i bambini: Santiago e Luna Marì, che partecipano alla cena giocando e divertendosi insieme agli ospiti. Sono soprattutto nei video di nonna Veronica Cozzani che, a quanto pare, si prende cura di loro in continuazione. Alla bellissima serata fatta di partita, appetivi, vino e belli, non mancano le polemiche.

Mentre Santiago e Luna giocano con il microfono, a un certo punto la bambina prende uno smartphone che non è la prima volta che i follower notano tra le sue manine. Puntuali arrivano le critiche: “A una bimba così piccola il telefono in mano no”. E voi che ne pensate? Belen è spesso bersagliata dalle critiche su come gestisce la sua maternità e come cresce i bambini.