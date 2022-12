0 Facebook Lite al villaggio di Natale, bambina cade, il papà impazzisce e fa scoppiare una rissa Cronaca 4 Dicembre 2022 15:51 Di redazione 1'

Momenti di panico lo scorso sabato pomeriggio al villaggio di Natale ad Arienzo, in provincia di Caserta. All’interno del tendone che accoglie anche la pista di pattinaggio “Ice Mad“, è avvenuto un fatto increscioso.

Come riporta Edizione Caserta, una bambina, proveniente da San Felice, è caduta per tre volte a terra si è fatta male il polso. I genitori però hanno non solo chiamato l’ambulanza per una caduta banale, ma hanno anche interrotto il personale che assisteva gli altri bambini che pattinavano. Il papà della piccolina infatti si è rivolto in mali modi contro un addetto.

La rissa ha coinvolto poi le altre persone presenti al villaggio natalizio, scatenando il putiferio e ritardando la giornata di gioia di tutti gli altri bimbi presenti all’evento. La bambina è stata poi condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caserta e, a quanto pare, aveva una frattura al polso.