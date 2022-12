0 Facebook Tremendo incidente dopo il compleanno: chi sono le quattro giovanissime vittime Cronaca 3 Dicembre 2022 13:24 Di redazione 2'

Sono giovanissime le quattro vittime dell’incidente avvenuto questa notte. I quattro ragazzi erano di ritorno da un compleanno e probabilmente erano diretti in discoteca verso Sansepolcro quando è avvenuto il tragico impatto in strada.

Sono Natasha Baldacci, che era alla guida, Gabriele Marghi, Nico Dolfi, tutti 22enni e residenti a Città di Castello, e Luana Ballini, 17 anni, di Monte Santa Maria Tiberina, come riporta Fanpage.Erano tutti a bordo della Fiat Uno quando la macchina è finita fuori strada forse a causa del manto stradale bagnato, nei pressi di Perugia in Umbria. Sarebbe sbandata finendo contro il muro di contenimento di un ponte. Inutili i soccorsi. I giovani sono stati estratti dalle lamiere già morti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco oltre ai militari dell’Arma per gli accertamenti. “Voglio esprimere intanto le condoglianze alle famiglie colpite da questo evento tragico che colpisce anche tutta la nostra comunità. Per questo è stato deciso di annullare tutti gli eventi organizzati per oggi dal Comune. Certamente è un momento difficilissimo per una comunità la quale si trova ad affrontare un avvenimento come questo”: lo afferma il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.