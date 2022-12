0 Facebook Gigi D’Alessio e Denise Esposito: “Con lei sono felice davvero”, la proposta di matrimonio in arrivo? Spettacolo 3 Dicembre 2022 12:50 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio si dice davvero felice al fianco della nuova compagna, Denise Esposito. La ragazza è la mamma dell’ultimo figlio del cantante napoletano, Francesco, avuto a gennaio. I due camminano per strada a Milano e sembrano il ritratto della felicità. La coppia spinge la carrozzina e cammina tra le stradine del capoluogo lombardo e così spunta un dettaglio.

Al dito di Denise è spuntato un anello: all’anulare sinistro della ragazza c’è una fede di diamanti e un solitario. Che Gigi abbia fatto la proposta di matrimonio alla ragazza? Quella proposta che Anna Tatangelo ha desiderato per molto tempo, ma che non è mai arrivata? Che i due siano molto felici non lo dicono solo le immagini. E’ lo stesso Gigi, in una recente intervista al Corriere della Sera, ad aver detto di esserlo e di augurare alla sua ex la stessa felicità. Lui, che tra le braccia stringe il loro Francesco, darà pronto a fare il grande passo e convolare a nozze?

Gigi D’Alessio e Denise Espisto

Gigi e Denise si sono conosciuti durante un concerto del cantante. Lei, sua grande fan, ha 30 anni. Lui 55. Una differenza d’età criticata da tutti, ma alla quale i due hanno risposto con il silenzio e mettendo a mondo un figlio. Quelle rare volte che sono stati fotografati insieme erano sempre sereni e complici. Se le nozze venissero confermate sarebbe il secondo matrimonio per Gigi D’Alessio, già sposato con Carmela Barbato, dalla quale ha divorziato ufficialmente nel giugno 2014, e dalla quale ha avuto tre figli: Claudio (36 anni, papà di tre bambini), Ilaria (30 anni) e Luca 19. Dal 2006 al 2020 è stato legato ad Anna Tatangelo, da cui è nato Andrea (11 anni). “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi”, aveva raccontato lei. E’ finita bruscamente tra i due.