Federico Fashion Style, dopo la rivelazione la giornata speciale: “Sei una principessa e lo meriti”

Una giornata speciale per Federico Fashion Style. Dopo aver detto la sua in merito alle continue e presunte voci sulla sua omosessualità, il parrucchiere più amato dai vip trascorre una giornata indimenticabile. Sono stati difficili questi giorni lontani dalla figlia. L’hairstylist infatti si è separato dalla compagna, Letizia Porcu, e da quel momento non vede più tanto spesso la figlia, Sophie Maelle, avuta con la fecondazione assistita 5 anni fa.

Federico Lauri, proprio nella giornata di ieri, ha rivelato qualcosa in più sulla sua presunta omosessualità. Dopo gli attacchi di Alessandro Rosica che ha dichiarato proprio che il parrucchiere ha un legame con qualcuno a Napoli, un uomo, Lauri ha detto che per lui l’amore è libero e può amare chi vuole senza dare spiegazioni. Insomma non ha fatto outing, o almeno non ancora.

Questa mattina però ha pubblicato delle stories su Instagram che mostrano la sua giornata perfetta. In compagnia del suo grande amore, la figlia, che Federico si riserva di accudire con amore portandole addirittura la colazione a letto. “Merendina e succo di frutta per una principessa”.