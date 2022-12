0 Facebook Lacrime a Napoli, Antonio si era sposato 3 mesi fa: è morto all’improvviso a 30 anni Cronaca 1 Dicembre 2022 07:52 Di redazione 2'

E’ drammatica la morte di Antonio, un intero quartiere è stato choc per quello che è accaduto. Il ragazzo, poco più che trentenne, è morto improvvisamente probabilmente stroncato da un infarto.

Solo 3 mesi fa Antonio Bianco aveva sposato la sua Raffaella. Faceva il parrucchiere ed era molto conosciuto a Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli. Secondo i primi racconti ha avuto un malore improvviso e i soccorsi sono stati vani.

Un intero quartiere sotto choc quello di Secondigliano, area nord di Napoli. In queste ore si è diffusa la notizia della morte improvvisa di Antonio Bianco, ragazzo poco più che trentenne. Il giovane sarebbe stato stroncato da un infarto. Parenti, amici e conoscenti sono sotto choc per l’accaduto e in tantissimi hanno scritto messaggi d’addio.

“No, vabbè ma tu mi hai sconvolta. Come è possibile una persona buona e educata come te? Ti porterò sempre nel mio cuore”, commenta Mery. “Eri un bravo ragazzo sono ancora sotto choc non si può pensare che un ragazzo come te pieno di gioia di vivere finisca così”, il ricordo di Emilia. Le esequie si terranno oggi 1 dicembre, alle 11:00, presso la parrocchia S. Antonio di Padova a Secondigliano.