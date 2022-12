0 Facebook Cecilia Rodriguez attacca Antonino: “Luna è l’amore della sua vita? Ma se sotto le coperte poi…” Spettacolo 1 Dicembre 2022 16:58 Di redazione 2'

Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese non si è di certo risparmiato nel parlare di Belen e della sua famiglia. Nonostante pare che l’argentina gli abbia chiesto di non parlare di lei e soprattutto di Luna, l’ex hairstylist non ha risparmiato parole, e nemmeno troppo lusinghiere.

Antonino Spinalbese parla di Cecilia Rodriguez

Questa volta però è stato il concorrente della casa più spiata d’Italia ad essere criticato. La frecciatina è arrivata direttamente da Cecilia Rodriguez, sorella di Belen ed ex cognata dello spezzino. Ospite a Casa Chi, insieme al fidanzato Ignazio Moser, ha detto cosa pensa davvero dell’ex della sorella. E’ soprattutto Nacho a dire cosa pensa realmente di lui: “Dice che l’amore della sua vita è la figlia, ma poi sotto le coperte non s tira indietro…”.

“Lo sa fare bene, è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti”, spiega la 32enne. “Quello che dice Chechu è abbastanza indiscutibile. Ormai lui è un professionista dei reality, ogni volta che entra sistema quello che ha sbagliato prima. Questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello”. Insomma il pensiero della coppia non è di certo dei più cari.

Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna, l’amore della sua vita è sua figlia e non si vuole perdere in altre storie…”, puntualizza Ceci. “Ho sentito però che ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. Mi è sembrato di aver capito o sbaglio? – sottolinea malizioso Moser – Al buon Antonino auguro il meglio. Devo dire che si sta dando molto da fare, siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record al GF Vip…!”. Di quali tre simil-storie parla? Prima Ginevra Lamborghini, poi Giale De Donà e infine Oriana Marzoli.