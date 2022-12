0 Facebook Dramma nel Casertano, anziano trovato morto nel suo appartamento News 1 Dicembre 2022 13:03 Di redazione 1'

Un vero e proprio dramma si è consumato ieri pomeriggio, mercoledì 30 novembre nel Casertano: trovato un uomo morto tra le mura della sua abitazione. A riportare la notizia i colleghi de ‘Il Meridiano News‘.

Siamo in quel di Mondragone, in provincia di Caserta. La vittima, un uomo di 69 anni, si sarebbe suicidata all’interno della sua abitazione. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per chiarire il prima possibile la dinamica dei fatti.

Il cordoglio del sindaco di Mondragone

Il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga ha commentato così la triste notizia: “La nostra città è stata travolta da una brutta notizia: il suicidio di un nostro concittadino ha sconvolto quanti di noi lo conoscevano ma anche chi non lo conosceva“.

Il primo cittadino poi aggiunge: “Un gesto così estremo apre sempre ad importanti riflessioni sulla debolezza umana, sull’importanza di non chiudersi, sul coraggio di chiedere aiuto. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed una preghiera per la vittima“.

