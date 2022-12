0 Facebook Trovato a terra in una pozza di sangue, 16enne colpito al petto da un proiettile a Scafati: è grave Cronaca 1 Dicembre 2022 12:44 Di redazione 1'

È stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. Il corpo si trovava nel centro storico di Scafati, località in provincia di Salerno, nel quartiere Vetrai vicino piazzetta Sansone. La vittima, 16 anni, è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Loreto Mare di Napoli.

Il giovane non è in pericolo di vita ma è in gravi condizioni. Il 16enne è stato ferito al petto da un colpo d’arma da fuoco. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.

Non sono escluse ipotesi investigative. Al vaglio degli inquirenti, la pista della lite in quanto la giovane vittima non risulterebbe legato né a organizzazioni criminali né ad amicizie pericolose.