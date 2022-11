0 Facebook Va in travaglio mentre discute la tesi, napoletana si laurea e diventa mamma lo stesso giorno News 30 Novembre 2022 16:34 Di redazione 2'

E’ diventata virale la storia di un’infermiera napoletana, diventata mamma proprio nel giorno in cui si è laureata. Martina Cuomo sapeva che i due eventi avrebbero coinciso come periodo, ma non si sarebbe mai aspettata una coincidenza così clamorosa. Stava discutendo la tesi, lo scorso 18 novembre, in Scienze infermieristiche e ostetriche all’Università dell’Aquila, quando sono iniziate le contrazioni.

Poche ore dopo Martina era laureata e mamma. E’ nata la piccola Nunzia, protagonista subito dopo la nascita proprio per il modo incredibile in cui è venuta al mondo. Virale lo scatto di Martina con in braccio la figlia e nell’altro la tesi mentre in testa ha l’alloro. A raccontare la storia è l‘Università degli Studi dell’Aquila che si è congratulata pubblicamente con la mamma e laureata.

Infermiera presso l’ospedale Cotugno di Napoli dove è stata impegnata nel reparto Covid durante la pandemia, ha scoperto la gravidanza lo scorso marzo. A Today la ragazza ha raccontato che, se avesse posticipato, si sarebbe laureata ad aprile 2023 e così non ha rinunciato ai suoi obiettivo. Lo scorso 18 novembre però sono arrivate le doglie per cui ha discusso la tesi da casa. Subito dopo la proclamazione è corsa in ospedale dove alle 18.30 ha dato alla luce la figlia. “Quando hanno fatto la proclamazione stavo andando in sala parto”.