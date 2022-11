0 Facebook “Gigi D’Alessio ha copiato una mia canzone”, il cantante accusa il napoletano: “E’ stata la pima persona” Spettacolo 30 Novembre 2022 16:47 Di redazione 2'

Nel mondo della musica, si sa, le ispirazioni non bastano mai. tra copie e plagi insomma se ne sentono di tutti i colori. Le note sono quelle e può anche capitare che qualche canzone sia simile a un’altra, ma quale sarà poi la verità? E’ quello che è accaduto a Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano è al centro di un curioso dibattito.

Nello studio di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, Paolo Vallesi ha raccontato alcuni momenti della sua vita citando anche gli artisti che l’hanno ispirato. Non ha potuto non parlare di Gigi D’Alessio, con il quale ha anche collaborato: “Gigi è un grandissimo musicista, pianista, l’amore per la musica ci unisce. Quando l’ho contattato, la telefonata è durata un minuto”.

Gigi D’Alessio accusato di plagio?

“Gli dico: ‘Guarda questa canzone un po’ partenopea’ e lui fa: ‘Che problema c’è, la facciamo’. La ascolta e mi fa: ‘Guarda che questa canzone me l’hai copiata’ e io: ‘Guarda Gigi, la mia è del 96’ e lui mi dice: ‘Ah forse l’ho copiata io!’. Infatti una mia canzone assomigliava a un’altra sua. Grandissima persona, Gigi. Musicista, di grande disponibilità, umiltà. Lo ringrazio al pari degli altri”. Insomma pare proprio che tra i due non ci sia stato alcun dibattito, ma solo una piccola puntualizzazione e tantissima stima.