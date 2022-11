0 Facebook Frana Ischia, l’ottava vittima è Michele Monti: il fratello 15enne dei due fratellini News 28 Novembre 2022 12:56 Di redazione 2'

Questo lunedì mattina è stata ritrovata l’ottava vittima della frana che sabato mattina, intorno alle 05, si è abbattuta su Ischia. Si tratta di Michele Monti, un ragazzo di 15 anni che è il fratello dei due bambini ritrovati domenica, Francesco e Maria Teresa, rispettivamente di 11 e 6 anni.

Chi è l’ottava vittima della frana a Ischia

Un’alta famiglia annientata dalla furia della frana, i genitori risultano ancora dispersi ma purtroppo le possibilità che siano ritrovati vivi sono sempre più basse. Un’altra storia di dolore, dopo quella dei due giovani genitori Giovanna e Maurizio con il loro bambino Giovangiuseppe di appena 21 giorni. Vittime, assieme alle altre due già accertate, la cui vita è stata spezzata troppo presto. Un disastro su cui si cercherà di far luce per accertare eventuali responsabilità rispetto a una simile catastrofe ambientale. Il numero dei dispersi scende a 4, le ricerche stanno proseguendo senza sosta. Sono continuate nella notte e questo lunedì mattina la squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco ha proseguito le ricerche nelle acque davanti al porto.

Intanto Vincenzo De Luca ha annunciato che la Regione Campania ha stanziato i primi 4 milioni di euro: “Per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana di Ischia. Valuteremo, insieme con i Comuni dell’isola interessati, ulteriori esigenze nell’ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori“.