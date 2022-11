0 Facebook Donna colpita in faccia sull’asse mediano mentre era alla guida: “Un martello che ha rotto il vetro” Cronaca 28 Novembre 2022 12:24 Di redazione 1'

Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti lungo l’asse mediano direzione lago patria dove un’auto era stata colpita da un oggetto metallico.

La testa metallica di un martello avrebbe colpito e frantumato il parabrezza di una fiat 600, colpendo in pieno volto la conducente, una 33enne di Giugliano.

La donna, in auto con altre persone, è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale a Pozzuoli. E’ stata ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple maxillofacciali. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica.